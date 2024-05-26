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شكرا لقرائتكم خبر عن بالدموع.. إندونيسيون يعبرون عن حبهم للمملكة لخدماتها المميزة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب حجاج إندونيسيا من كبار السن، عن امتنانهم وسعادتهم بالخدمات المقدمة، مشيدين بالجهود المبذولة لتوفير تجربة حج سلسة ومريحة.
وفي لقاء للحاجة سيتي موناساروه البالغة من العمر 69 سنة القادمة من كوروغ تانجيرانج، أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها فرحًا بذهابها للبقاع المقدسة.
وتابعت: التعامل معنا بكثير من الاحترام والاهتمام، وأشعر بالامتنان الكبير للمملكة العربية السعودية والقائمين على هذه المبادرة الرائعة".
كما عبرت الحاجه سوياتني بنتي أمات، البالغة من العمر 68 القادمة من مدينة بوروريجو في جاوة الوسطى، عن شعورها بالامتنان للمملكة على ما تقوم به من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.
وأفادت أن مبادرة "طريق مكة" خففت عنهم الكثير من المشقة التي كانوا يواجهونها في السفر المعتاد، خاصة في هذا العمر المتقدم، إذ أسهمت بشكل كبير في تسهيل رحلتهم لأداء مناسك الحج وتعزيز راحتهم وسلامتهم.
وأكدوا أن هذه المبادرة أسهمت في تقليل وقت الانتظار وتسهيل الإجراءات، مما جعل رحلتهم إلى الأراضي المقدسة أكثر سهولة ويسر.
وتجسد هذه المبادرة روح التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وتعكس التفاني في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم.
وفي لقاء للحاجة سيتي موناساروه البالغة من العمر 69 سنة القادمة من كوروغ تانجيرانج، أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها فرحًا بذهابها للبقاع المقدسة.
مبادرة طريق مكةوقالت: "أنا كبيرة في السن، ولا أستطيع المشي، ولم أكن أتوقع أن تكون الإجراءات بهذه السهولة التي أسهمت في تخفيف مشقة الحج.
وتابعت: التعامل معنا بكثير من الاحترام والاهتمام، وأشعر بالامتنان الكبير للمملكة العربية السعودية والقائمين على هذه المبادرة الرائعة".
كما عبرت الحاجه سوياتني بنتي أمات، البالغة من العمر 68 القادمة من مدينة بوروريجو في جاوة الوسطى، عن شعورها بالامتنان للمملكة على ما تقوم به من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.
وأفادت أن مبادرة "طريق مكة" خففت عنهم الكثير من المشقة التي كانوا يواجهونها في السفر المعتاد، خاصة في هذا العمر المتقدم، إذ أسهمت بشكل كبير في تسهيل رحلتهم لأداء مناسك الحج وتعزيز راحتهم وسلامتهم.
امتنان وتقدير للمملكةوأعرب العديد من حجاج إندونيسيا عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرة "طريق مكة"، التي وفرت لهم تسهيلات كبيرة أثناء إنهاء إجراءات السفر من مطار جاكرتا.
وأكدوا أن هذه المبادرة أسهمت في تقليل وقت الانتظار وتسهيل الإجراءات، مما جعل رحلتهم إلى الأراضي المقدسة أكثر سهولة ويسر.
وتجسد هذه المبادرة روح التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وتعكس التفاني في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم.