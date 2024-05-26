شكرا لقرائتكم خبر عن "الفضلي" يستمع إلى احتياجات المواطنين والمزارعين والمستثمرين في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل



وناقش اللقاء الذي أقيم في مسرح مبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة، الاحتياجات المائية والزراعية، والمشروعات التي تشرف عليها الوزارة، والمعوقات التي تواجه المستفيدين من خدماتها.

وأكد الفضلي حرص الوزارة على تذليل جميع المعوقات، وتقديم خدمات بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحقيق مستهدفات رؤية

دعم القيادة الرشيدة

أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، مؤكدًا سعي الوزارة إلى دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في هذه المجالات.

واستمع الفضلي إلى استفسارات ومرئيات الحضور حول الخدمات التي تقدمها الوزارة والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة، ووجّه بمعالجة المعوقات التي تواجههم.



وثمّن الوزير مقترحات الحضور حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة منها في تطوير خدماتها. الدمام - شريف احمد - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم الأحد، بعدد من المواطنين والمزارعين والمستثمرين في منطقة مكة المكرمة، بحضور مديري قطاعات المنظومة بالمنطقة.وناقش اللقاء الذي أقيم في مسرح مبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة، الاحتياجات المائية والزراعية، والمشروعات التي تشرف عليها الوزارة، والمعوقات التي تواجه المستفيدين من خدماتها.وأكد الفضلي حرص الوزارة على تذليل جميع المعوقات، وتقديم خدمات بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، مؤكدًا سعي الوزارة إلى دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في هذه المجالات.واستمع الفضلي إلى استفسارات ومرئيات الحضور حول الخدمات التي تقدمها الوزارة والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة، ووجّه بمعالجة المعوقات التي تواجههم.وثمّن الوزير مقترحات الحضور حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة منها في تطوير خدماتها.