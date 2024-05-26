شكرا لقرائتكم نزال الملاكمة الأقوى 5VS5 ينطلق السبت في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد العاصمة الرياض السبت المقبل, حدثًا بارزًا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يقام نزال الملاكمة الشهير “5VS5” في “المملكة أرينا”.

ويشارك في النزال مجموعة من أبرز أبطال الملاكمة العالميين، من بينهم الروسي ديمتري بيفول، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية “فئة السوبر” للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والبريطاني حمزة شيراز، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب WBC الفضي، والأمريكي أوستن ويليامز، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة.

كما يشارك أيضًا الليبي مالك زناد، بطل القارات لمنطقة البحر المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية، والصيني تشانغ زيلي، المصنف كثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم.

وتتضمن القائمة أسماء أخرى مثل الأمريكي دونتري ويلدر، والبريطاني دانيال دوبويس، والكرواتي فيليب هرغوفيتش، والصيني تشانغ زيلي، والأسكتلندي ويلي هاتشينسون، والبريطانيين كريغ ريتشارد الحاصل على لقب الوزن الخفيف الثقيل البريطاني، ونيك بال.

ويأتي هذا النزال في إطار سعي موسم الرياض لتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية، حيث تستقطب هذه الفعالية الجماهير من جميع أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الضخم.