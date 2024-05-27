شكرا لقرائتكم خبر مبادرة «طريق مكة» تخفف مشقة الحج عن المسنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب حجاج إندونيسيا من كبار السن عن امتنانهم وسعادتهم بالخدمات المقدمة، مشيدين بالجهود المبذولة لتوفير تجربة حج سلسة ومريحة.
وقالت الحاجة سيتي موناساروه البالغة من العمر 69 سنة القادمة من كوروغ تانجيرانج «أنا كبيرة في السن، ولا أستطيع المشي، ولم أكن أتوقع أن تكون الإجراءات بهذه السهولة التي أسهمت في تخفيف مشقة الحج ، لقد تم التعامل معنا بكثير من الاحترام والاهتمام، وأشعر بالامتنان الكبير للمملكة والقائمين على هذه المبادرة الرائعة» .
وتظهر هذه الشهادات الحية من الحجاج الإندونيسيين كبار السن مدى تأثير مبادرة «طريق مكة» في تسهيل رحلتهم في أداء مناسك الحج، كما تجسد هذه المبادرة روح التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وتعكس التفاني في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم.
مبادرة طريق مكة:
- إحدى مبادرات وزارة الداخلية.
- ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
- أحد برامج رؤية السعودية 2030.
- تنفذها المملكة للمرة السادسة في:
- صالات المبادرة بـ 11 مطارا في 7 دول.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة «طريق مكة» تخفف مشقة الحج عن المسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.