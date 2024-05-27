مبادرة «طريق مكة» تخفف مشقة الحج عن المسنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجلى مبادرة «طريق مكة» التي تنفذها وزارة الداخلية بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا في تقديم خدمات متميزة للحجاج، مما يسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية.

وأعرب حجاج إندونيسيا من كبار السن عن امتنانهم وسعادتهم بالخدمات المقدمة، مشيدين بالجهود المبذولة لتوفير تجربة حج سلسة ومريحة.

وقالت الحاجة سيتي موناساروه البالغة من العمر 69 سنة القادمة من كوروغ تانجيرانج «أنا كبيرة في السن، ولا أستطيع المشي، ولم أكن أتوقع أن تكون الإجراءات بهذه السهولة التي أسهمت في تخفيف مشقة الحج ، لقد تم التعامل معنا بكثير من الاحترام والاهتمام، وأشعر بالامتنان الكبير للمملكة والقائمين على هذه المبادرة الرائعة» .

وتظهر هذه الشهادات الحية من الحجاج الإندونيسيين كبار السن مدى تأثير مبادرة «طريق مكة» في تسهيل رحلتهم في أداء مناسك الحج، كما تجسد هذه المبادرة روح التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وتعكس التفاني في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم.

مبادرة طريق مكة: