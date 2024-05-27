شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: بوادر في المجتمع الدولى لدعم حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ركزت في اجتماع الرياض نهاية إبريل الماضي واجتماع بروكسل الذي انعقد اليوم على مسألة إبقاء حل الدولتين فاعلًا، مشيرًا إلى بوادر الإجماع في أوساط المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي يضمن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الوضع في قطاع غزة بات حرجًا، لذلك يجب وقف إطلاق النار على الفور.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأشار وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، قائلًا إن "الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق".



وأكد أن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام.وأشار إلى العمل على تحقيق حل الدولتين ليكون أساس دائم للسلام والأمن في المنطقة.وثمن خطوة النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هناك بعض الدول الأوروبية تفكر في هذا الاتجاه، إلى جانب دول أخرى.حماية شرعية النظام الدولي

وذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مساعدة وتعزيز مؤسسات الدولة داخل السلطة الفلسطينية هو من أجل إظهار أن الدولة الفلسطينية لديها القدرة على الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها بما في ذلك مسؤوليتها عن ضمان أمن جيرانها.

وشدد على أهمية حماية شرعية النظام الدولي بما في ذلك نظام القانون الدولي. وأوضح سموه أنه في حال قرر المجتمع الدولي الوقوف خلف القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي فسيكون ذلك بمثابة إشارة هامة أيضا لإسرائيل بأنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد.