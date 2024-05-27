شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مايو.. آخر موعد للمشاركة بالدورة الرابعة لجائزة التواصل الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

تشجيع الإنجازات الوطنية

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فروع الجائزة

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، أن يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1445هـ الموافق 30 مايو 2024 م آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التواصل الحضاري في دورتها الرابعة للعام 2024، داعياً الراغبين إلى الإسراع في التقدم بأعمالهم قبل انتهاء الوقت المحدد.وتعد الجائزة أحد مشاريع المركز الوطنية لتعزيز الهوية والشخصية الوطنية وترسيخ قيم التسامح والوسطية والتعايش، لإيضاح الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المملكة ومجتمعها، وللإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ووطن مزدهر.وتهدف الجائزة لتشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، والمنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية التي لديها مقرات في المملكة، والقطاع الخاص، والأفراد من المواطنين، وغير السعوديين المقيمين في المملكة، ممن قدّموا أعمالًا مميزة وذات أثر في تعزيز المشتركات الإنسانية والتواصل الحضاري، وإسهاماتهم في المحافظة على الهوية والشخصية الوطنية، التي يسعى المركز لترسيخها في المجتمع.وتستند الجائزة إلى أربع مرتكزات، يتمثل الأول بتطلعات وطنية تهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، فيما يتمثل الثاني في استراتيجية المركز، أما المرتكز الثالث فيتمثل بالقيم الدينية والعربية والإنسانية المشتركة، في حين يتمثل المرتكز الرابع بأهمية وترسيخ التنوع المجتمعي، الذي يمكن أن يمثل نموذجًا للتعايش والتسامح والتواصل الحضاري.وتتضمن الجائزة خمسة فروع: الفرع الأول جائزة التواصل الحضاري للجهات الحكومية، وتمنح للمؤسسات الحكومية في المملكة التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الثاني جائزة التواصل الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الوطنية، وتمنح للمؤسسات التي أسهمت في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الثالث جائزة التواصل الحضاري للمنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية، وتمنح للمنظمات الدولية التي تعمل في المملكة، وأسهمت في دعم وتنفيذ برامج كان لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة داخل المجتمع السعودي، والفرع الرابع جائزة التواصل الحضاري للقطاع الخاص، وتمنح لمؤسسات القطاع الخاص التي شاركت من خلال دعم أو تنفيذ برامج لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الخامس جائزة التواصل الحضاري للأفراد من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، إذ تمنح الجائزة للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها أفراد ملهمون.وخصص المركز عددًا من الجوائز المالية والمعنوية وفق ضوابط ومعايير الجائزة معلنًا عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجائزة يعد الواجهة الرسمية لاستقبال المشاركات وقناة للتواصل الرسمي مع المشاركين في أعمال الجائزة.