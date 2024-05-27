شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. القبض على وافدين لترويجهما حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية للنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل لغرض الحج.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. حملات حج وهمية سبق وألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت المخالفات توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، التي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح بالحج، وذلك بغرض النصب والاحتيال.

