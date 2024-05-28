برنامج «غراس» يعرف بمخرجات تقنية بنات الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الكلية التقنية للبنات يومي الأربعاء والخميس برنامج «غراس»، وذلك في مقر الكلية بمحافظة العقيق بحضور عميدة الكلية والمدربات ونخبة من المتخصصات ورائدات الأعمال المستفيدات من برامج الكلية. وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة أسماء الغامدي أن برنامج «غراس» يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وأحد برامج الكلية التي تستهدف المجتمع وتعريفه ببرامج التدريب التقني والمهني ويهتم باستقطاب طالبات المرحلة الثانوية وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المهن في أوساط المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ يومي الأربعاء والخميس ويستعرض جودة مخرجات الكلية وفرص العمل في المستقبل وصقل مهارات المتدربات المهنية بما يواكب سوق العمل.

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