شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول من حجاج سوريا يصل مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى مكة المكرمة اليوم, الفوج الأول من حجاج سوريا، القادمين من سوريا، ويضم نحو مئتي حاج.

وجرى تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتجنيد الطاقات البشرية لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم، ومتابعة خدماتهم طوال فترة وجودهم لأداء فريضة الحج.

وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية. رحلة الحاج وعبر الحجاج من جانبهم عن شكرهم لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيلات التي تم وضعها لتيسير رحلة الحاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة.