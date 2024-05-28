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3 مخالفين لنظام البيئة بمكة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (6) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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