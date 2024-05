شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.وتشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)سبق ونبه المركز، اليوم الأربعاء، من رياح شديدة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.وحذر من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة، تصل لمسافة تتراوح من (1 - 3) كم.