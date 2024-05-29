شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لترويجه حملة حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه حملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل وتصاريح دخول المشاعر المقدسة وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخالفين ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.