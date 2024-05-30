شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة.. استحداث جائزة النشر ضمن "مبادرة الجوائز الثقافية" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.