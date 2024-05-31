شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع تعزيز التعاون مع نظيريه في فلسطين وغرينادا والان نبدء بالتفاصيل



لقاء وزير الصحة في غرينادا

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد عوني محمد أبو رمضان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، لبحث سُبل التعاون المشترك.وأكد الجلاجل خلال اللقاء، عُمق العلاقات التاريخية والمُميزة التي تربط بين المملكة وفلسطين، مشددًا على حرص المملكة الدائم على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.وأشاد وزير الصحة الفلسطيني، بالدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في مجال الصحة، ومثمنًا دور المملكة الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في المجالات كافة.كما التقى وزير الصحة نظيره في غرينادا فيليب تيلسفورد، وذلك خلال زيارته لجنيف، لحضور اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.