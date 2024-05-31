شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: 30 مركزًا موسميًا للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، جهودًا كبيرة في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1445هـ.

كما تسخر جميع الإمكانات البشرية والآلية، من خلال تجهيز 30 مركزًا موسميًا، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. توفير أعلى درجات الأمن والسلامة وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة.



هذا بالإضافة إلى دعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة في تلك المواقع، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية.

وتستهدف توفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

