شكرا لقرائتكم خبر عن جبلا الصفا والمروة.. تطهير وتعقيم دوري لتحقيق الوقاية البيئية والان نبدء بالتفاصيل

تطهير وتنظيف

الدمام - شريف احمد - تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية على تطهير جبلي (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام دوريًّا "مرة كل أسبوع".وذلك وفق خطة العمل المعدة من أجل تحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي في البيت العتيق إلى أعلى مستوى.وتقوم الوكالة بتطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام.وذلك عن طريق فرقة متخصصة من الكوادر الفنية المعمارية، الذي يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي " الصفا والمروة " يوميًا لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.