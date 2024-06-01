شكرا لمتابعة خبر عن نزاهة: إيقاف 112 متهماً في قضايا فساد من 6 وزارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها نفذت 3806 جولات رقابية خلال شهر مايو 2024، تم خلالها التحقيق مع 446 متهماً، وإيقاف 112 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت الهيئة، أن الموقوفين من منسوبي وزارات: الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقالت “نزاهة” أن الموقوفين تورطوا بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال