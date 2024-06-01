شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مراقبًا على مستوى المملكة لمتابعة الأسعار في أسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

ضبط الأسعار

الدمام - شريف احمد - تراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أسعار المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء، المتواجدة في أسواق النفع العام المركزية في مناطق المملكة.وذلك بشكل يومي عن طريق 22 مراقبًا بالوزارة، حيث يقومون بوضع الأسعار ويتابعون الأسواق، كما يقومون بتحديث ذلك وبشكل يومي.من جهته أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام بالوزارة الدكتور عبدالله سعد الحصان، كانت أسواق النفع العام تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، انتقلت الآن إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى أثر ذلك بدأت الوزارة بإعداد الأنظمة واللوائح المنظمة إلى هذه الأسواق.وأكد الدكتور عبدالله الحصان، أنه تم الانتهاء من الأنظمة المنظمة لجميع أسواق النفع العام، وبدأنا في نشر هذه الأنظمة في الأسواق ونشر ذلك إلى العاملين في أسواق النفع العام، سواء من مقدمي الخدمة، أو أصحاب المحلات، أو موظفي الضبط التابعين للوزارة، للتعريف بهذه الأنظمة لرفع معرفتهم وعلمهم وتعاملهم وخبرتهم في هذا المجال.وقال د. الحصان، قدمنا ورش حول هذا الأمر وتعتبر الشرقية رابع منطقة يتم تقديم فيها هذه الورش التعريفية بنظام الزراعة والأدلة المنظمة لعمل أسواق النفع العام بعد الرياض والقصيم والمدينة المنورة، وسوف يتم تنظيم ذلك وتطبيق ذلك في جميع مناطق المملكة 13.وبين د. الحصان، كيفية أخذ الأسعار في أسواق النفع العام، وقال يتواجد في الوزارة إدارة التسويق الزراعي فهي تتابع بشكل عام وبشكل يومي أسعار المنتجات في أسواق النفع العام بشكل دقيق، سواء كان ذلك منتجات محلية أو مستوردة.حيث يتواجد 22 مراقب على مستوى المملكة للأسواق الرئيسية في المملكة ويقومون يوميا بمتابعة الأسعار، ويقومون بتسجيل الأسعار وتنزيلها في منصة مرشدك الزراعي التابع للوزارة،وتابع: "وهذه المنصة كبيرة وواسعة فيها جميع ما يحتاجها المزارع، وما يحتاجه المستهلك، فيمكن معرفة أسعار أي منتج في الأسواق الرئيسية في أي منطقة في المملكة، مثلا لو أخذنا منتج الطماطم في سوق الدمام المركزي أو في سوق العزيزية في الرياض، أو في سوق القصيم، ممكن تعرف ذلك، فالفرد وهو جالس في بيته وبجواله يمكن أن يعرف ويطلع على أي منتج ويعرف سعره".وأكمل: "كما يتم تحديث الأسعار بشكل يومي، كما يتم متابعة ومراقبة ذلك من قبل الزملاء في إدارة التسويق الزراعي التابع للإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية بالمملكة، ما يضمن عدم التلاعب في الأسعار" .