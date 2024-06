شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بالكليات العسكرية للخريجين.. الموعد والرابط والان نبدء بالتفاصيل

اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في #وزارة_الدفاع، تبدأ غدًا الأحد استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين.



التقديم على الرابط التالي:https://t.co/zNbfxlIiCf pic.twitter.com/JTntyqIxNL — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 1, 2024

