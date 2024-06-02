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فتح التسجيل بالكليات العسكرية للخريجين.. الموعد والرابط

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بالكليات العسكرية للخريجين.. الموعد والرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة الجامعيين في وزارة الدفاع، عن بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون على هذا الرابط اضغط هنا التقديم على الرابط التالي:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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