شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحجاج في أبو عجرم تستقبل 20 ألف حاج عراقي بخدمات متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الحجاج

الدمام - شريف احمد - أكملت مدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال وتفويج 20810 حجاج عراقيين عبروا المدينة باتجاه المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج بمنظومة من الخدمات المتكاملة وبمشاركة الجهات الحكومية وغير الربحية والتطوعية، بمتابعة صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف بدر بن عيد الشمري, أن الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج أسهمت في تسهيل رحلة الحج على الحجاج العابرين عبر المدينة بعد دخولهم من منفذ جديدة عرعر الحدودي، عبر قوافل الحافلات التي تعاقبت على الوصول للمدينة والمغادرة منها بمتابعة الجهات الأمنية منها أمن الطرق الذي سير دوريات أمنية لمرافقة الحافلات مروراً بمنطقة الجوف.كما شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المصليات والخدمات للحجاج، وقدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدماتها للحجاج منها بطاقات تحمل صفة الحج مترجمة بأكثر من لغة عبر رمز الاستجابة السريع "الباركود".فيما ساهم تجمع الجوف الصحي عبر العيادات الميدانية بتقديم خدمات الفحص والعلاج للحجاج.وكانت الجهات غير الربحية بمنطقة الجوف قدمت إسهاماتها للحجاج عبر جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين وجمعية أصدقاء العمل التطوعي "يمناكم" بخدمات الوجبات الغذائية والمشروبات وخدمة كبار السن عبر العربات المتنقلة للتسهيل على رحلة الحجاج.وشملت خدمات مدينة الحجاج المبيت للحجاج عبر مقر المبيت الذي تضمن مخيمات للرجال وآخر للسيدات.