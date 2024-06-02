شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "عرفة منبر الأرض" لتناول سيرة خطباء الحرم بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في إطار جهودها لتقديم محتوى تلفزيوني متميز لموسم الحج، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامجًا وثائقيًا بعنوان "عرفة منبر الأرض".
ويسلط البرنامج، الضوء على سير خطباء الحرم الذين خطبوا بجموع المسلمين في يوم عرفة.
وأيضا تسليط الضوء على آلية اختيارهم، والإشادة بالجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج، وتسهيل وتلبية جميع احتياجاتهم.
وتناولت الحلقة مسيرة هذا العالم الجليل، الذي عُرف بعلمه الواسع وخطابته البليغة التي أثرت في نفوس الملايين من المسلمين على مر السنين.
ويسلط البرنامج، الضوء على سير خطباء الحرم الذين خطبوا بجموع المسلمين في يوم عرفة.
برنامج "عرفة منبر الأرض"كما يهدف إلى زيادة الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به خطباء يوم عرفة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال التعريف بمكانتهم العلمية والفكرية الرفيعة.
وأيضا تسليط الضوء على آلية اختيارهم، والإشادة بالجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج، وتسهيل وتلبية جميع احتياجاتهم.
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخوأطلق البرنامج أولى حلقاته عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وهو أحد أبرز خطباء الحرم المكي.
وتناولت الحلقة مسيرة هذا العالم الجليل، الذي عُرف بعلمه الواسع وخطابته البليغة التي أثرت في نفوس الملايين من المسلمين على مر السنين.