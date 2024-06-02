شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة افتراضية لحالة تكدس أضاح بمسلخ في جدة والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة حالات الطوارئ

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة غرفة عمليات الطواريء بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم تجربة افتراضية لحالة وقوع تكدس أضاح بالساحة الداخلية لمسلخ، ما يسبب تواجد تزاحم بين مرتادين المسلخ ووقوع حالة شجار بين شخصين ما أدى إلى وقوع إصابات.شارك في التجربة عدة إدارت بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومدير ية شرطة المنطقة والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر.وأوضح مدير إدارة غرفة عمليات الطواريء بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي، أن هذه التجربة تأتي بهدف رفع مستوى أداء الجهات المعنية وتعزيز وتنسيق الجهود لمواجهة حالات الطوارئ، والعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الفرع مع جميع الجهات ذات العلاقة على متابعة تقييم خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.وبين أن إدارة غرفة عمليات الطواري التابعة لفرع وزارة البيئة والمياة والزراعه بمنطقة مكة المكرمة، تتولى استقبال البلاغات المتعلقة بالكوارث والازمات على مدار الساعة وعلى رقم الوزارة.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت لمساتها النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستعداد والاستجابة للكوارث البيئية وحالات الطوارئ، بهدف تحديد الإجراءات المتبعة عند تلقي أي بلاغات بخصوص حدوث الكوارث وحالات طارئة في البيئة، مع دراسة كيفية التعامل معها .