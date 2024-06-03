شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الخدمات بمدينة الحجاج بمنفذ الوديعة عبر الشاشات الإلكترونية بـ 51 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران شاشات إلكترونية تفاعلية في مدينة الحجاج، بمنفذ الوديعة للمكتبة الإلكترونية الإسلامية بمطبوعات الوزارة إلكترونياً، تحتوي على 1000 مادة علمية مقروءة وصوتية ووسائل مرئية في مختلف العلوم الإسلامية الشرعية، بـ51 لغة عالمية، بالإضافة إلى 2000 شريحة إرشادية باستخدام الأجهزة الرقمية الحديثة. خدمات الشاشات الإلكترونية وتُمكّن هذه الشاشات الحجاج من تحميل المواد والكتب العلمية عبر هواتفهم المحمولة وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية الحديثة. وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع التطور الذي تشهده المملكة في التحول الرقمي والذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التوسع في خدماتها وأنظمتها الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ، وذلك لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير جميع الخدمات التي تُسهل للحجاج أداء شعيرتهم.