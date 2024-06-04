شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية ميقاتي "قرن المنازل" و"وادي محرم" لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جهود مضاعفة

الدمام - شريف احمد - أكمل ميقات السيل الكبير "قرن المنازل" وميقات "وادي محرم" جاهزيتهما لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة من المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية، عبر طريقَي الطائف السيل والهدا لأداء مناسك حج هذا العام.ويضمان العديد من المرافق الخدمية والمسارات المرورية لحافلات الحجيج،, والمواقف الخاصة بالمركبات، لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة لهما.إضافة إلى ما يتمتع به المسجدان من أنظمة تكييف، وإنارة، ومسارات محددة لدخول وخروج الحجاج؛ وتوفير الأعداد الكافية من الدعاة في كل ميقات بجدول زمني متواصل لتوعية الحجاج وإرشادهم، وتلبية جميع احتياجات المسجدين من مصاحف وفرش ومتطلبات صيانة، بما في ذلك القسم الآخر من مصليات للنساء.ويقدم العاملون في ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم جهودًا مضاعفة في توعية الحملات وتعليمهم أحكام المناسك والإجابة على استفساراتهم كافة.كما يهتم العديد من العاملين الآخرين من الكوادر الفنية للصيانة والتشغيل والكوادر النسائية على راحة ضيوف الرحمن في أثناء طلائع وجودهم.ويتمتع المسجدان بتنوع جلي في الخدمات والمرافق المهيأة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، والحركة العملية القائمة بهما.