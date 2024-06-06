شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "الملك سلمان للإغاثة" ينتزع 1406 ألغام عبر مشروع "مسام" باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي، من انتزاع 1406 ألغام في مختلف مناطق اليمن.

منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و68 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.326 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وتمكن فريق "مسام" من نزع 157 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ولغمين مضادين للدبابات و33 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة لحج، استطاع الفريق نزع لغم مضاد للدبابات، و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، و72 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط. محافظة مأرب وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 849 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و 49 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية حريب، ونزع 192 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية المندب، ونزع لغمًا مضادًا للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية حيس.

إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، و10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر،.

ونزع الفريق 9 ألغام مضادة للأفراد ولغمًا مضادًا للدبابات بمديرية ذباب. 5.726 لغمًا بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مايو إلى 5.726 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 444 ألفًا و858 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.