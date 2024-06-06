انت الان تتابع انتبهوا لأطفالكم.. شاهد ما فعلته زرافة بطفلة صغيرة في حديقة أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

تعرض زوجان من ولاية تكساس الأمريكية لحادثة وُصفت بـ"المروعة"؛ وذلك أثناء زيارتهما لمركز للحياة البرية؛ حيث التقطت زرافة طفلتهما الصغيرة بأسنانها، قبل أن تُسقطها مرة أخرى بسرعة، أثناء رحلة سفاري بالسيارة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما كانت العائلة تزور مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية؛ حيث يُسمح للزوار بقيادة السيارة بأنفسهم عبر مسار، لإلقاء نظرة فاحصة على الحياة البرية وإطعام بعض الحيوانات.

وكانت الطفلة "بيزلي توتن"، البالغة من العمر عامين، تجلس في الجزء الخلفي من سيارة عائلتها مع والدتها عندما كانت تطعم الزرافة، قبل أن يمسكها الحيوان الضخم من قميصها ويرفعها في الهواء.

وتم التقاط هذه اللحظة بالكاميرا من قِبَل الأم وبعض الزوار في السيارات التي كانت خلفهم.

وقال والد الفتاة، جيسون توتن، في تصريحات تلفزيونية: إن الزرافة أطلقت سراح ابنته في النهاية دون أن تتعرض لأية إصابات.

وفي تعقيب على تلك الحادثة، أوضح بيان صادر عن مركز "فوسيل ريم" نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء: "لقد علمنا مؤخرًا بواقعة تتعلق بإحدى زرافاتنا جرت في نهاية الأسبوع الماضي".