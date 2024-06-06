شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز أرقام سوق العمل خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر مايو (2024)، ويستعرض المنشور إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر مايو. تقرير المرصد الوطني وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث تخطى حاجز (11,370,796) عامل في القطاع الخاص خلال شهر مايو؛ مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مايو (2,358,227) عامل، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,386,904) مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (971,323) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9,012,569) عامل، منهم (8,641,249) مقيم، و(371,320) مقيمة.

ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو، حيث انضم (30,881) مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.