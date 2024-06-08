شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر وبشده على جهازك.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تأسس عام في عام 2009, من قبل الأمريكي بريان اكتون والأوكراني جان كوم؛ وهو برنامج مراسلات للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية؛ وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.

ونظرا لأن الواتساب؛ من أكثر تطبيقات الدردشة إستخداما في العالم؛ فقد بلغ عدد المستخدمين لها في العام 2020, اثنين مليار مستخدم؛ وهو ما جعله عرضة للكثير من الهكر. وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا.

وكيف نتخلص من هذه المراقبة. مراقبة الواتساب قد يكون هناك من يراقبك على واتساب ويستطيع أن يتعرف على رسائلك الآخرين, وبالتالي تفقد جانب الخصوصية في محادثاتك. ويستغل بعض المتطفلين الميزات التي يقدمها الواتساب للمستخدمين. ومن خلال خاصية واتساب ويب التي تتيح للمستخدم تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لتسهيل الاستخدام؛ يمكن أن يقوم احد الأشخاص أو المتطفلين بربط حساب تطبيق واتساب الموجود على هاتفك على منصة الكمبيوتر الخاص به.

كيف تتم مراقبة الواتساب في البداية قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر, حيث يتم ذلك من خلال االدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب؛ مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

معرفة من يراقبك على واتساب يمكنك الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية. فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق. ثم الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.

وسوف يظهر لك المتصفح الذي يتم الدخول من لحسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك, فإذا كنت انت الذي الذي قمت بربطه على هذا المتصفح فلا تحذفه. وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب فعليك فوراً إزالته. وحينما تقوم بإزالة المتصفح الذي يظهر لك لايمكن لأي شخص الدخول على حسابك مطلقاً وبالتالي تكون قد تخلصت من مراقبتك على الوتساب كما توضح الصور التالية. وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذى يستخدم جوالك وقام بربط الوتساب كما توضح الصور التالية.

وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم جوالك وقام بربط حسابك في واتساب على جهاز الكمبيوتر بعد أن تتخلص من هذا الربط والاستمتاع بخصوصية حسابك.

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