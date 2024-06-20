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تركي آل الشيخ ينعى مشجع الزمالك ويقدم هدية لأسرته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، واجب العزاء في وفاة علاء العطار، مشجع فريق الزمالك، في حادث عقب مواجهة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، وأهدى أسرته رحلة عمرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنعى بخالص الحزن والأسى، مشجع الزمالك، علاء العطار، أثر حادث أليم بعد مباراة الزمالك وسيراميكا".

وأضاف: "وأتوجه بدعوة أسرته لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي والرجاء التنسيق مع الأخ إبراهيم فايق".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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