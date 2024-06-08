شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة رائدة وجديدة.. 3 مسارات لـ"السكوتر الكهربائي" خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

مسارات السكوتر الكهربائي

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثّلةً في المركز العام للنقل تجربة رائدة وجديدة من خلال السماح، باستخدام "السكوتر الكهربائي" في موسم الحج من أجل تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقّلهم، في المشاعر المقدسة عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية.وحددت الهيئة 3 مسارات مخصصة لـ(السكوتر الكهربائي)، وهي: مسار مزدلفة - منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات - غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات - شرقي، ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 متراً.كما تبلغ سرعة السكوتر حوالي 15 كيلو مترا في الساعة ويتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت, بالإضافة إلى أنه وسيلة آمنة ومتطورة واقتصادية تحقق الرفاهية والسرعة في ذات الوقت.