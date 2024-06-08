برامج بجامعات عالمية لتمكين الكفاءات الوطنية بالإعلام

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ويشارك في تقديم تلك البرامج التدريبية عدد من الجامعات العالمية ذات الخبرة العملية والمهارات المتعددة في نقل المعرفة، ومنها: جامعة إلينويز، وجامعة كولورادو دنفر، ومعهد التسويق الرقمي.
وأوضح مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذه البرامج هي الحزمة التدريبية الأولى التي ستقدمها الأكاديمية خلال هذا العام 2024، مؤكدا أن برامج الأكاديمية تحظى بدعم مباشر ومستمر من قبل وزير الإعلام سلمان الدوسري.
وبين أن الأكاديمية تسعى إلى تقديم عدد من البرامج الأخرى في شتى المجالات الإعلامية، لمواكبة طبيعة الإعلام المتطورة والمتسارعة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام أكاديمية الإعلام السعودية بتأهيل الممارسين في قطاع الإعلام، وتمكين الكوادر الإعلامية، من خلال الاستثمار في التعليم الالكتروني، والتدريب عن بعد، والإسهام في فتح أبواب واسعة من فرص التعلم والتطور المهني للأفراد دون حواجز المسافة والزمان.
وأفاد مساعد وزير الإعلام بأنه مع نهاية العام سيعلن عن دورات حضورية داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع أفضل الجامعات والأكاديميات المتخصصة في مجالات الإعلام وعلوم الاتصال.
أبرز أهداف البرامج التدريبية:
- تمكين الكفاءات الإعلامية وتطويرها في مجالات الإعلان الرقمي.
- تقديم فرص مثرية لتطوير مهارات المتعلمين.
- الحصول على اعتمادات مهنية معترف بها.
- إثراء المعارف والمهارات الإعلامية للمستفيدين من قطاعات الإعلام والإعلان الرقمي.
- التعرف على أحدث الطرق والممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير.
- إمكانية التدريب في هذه البرامج عبر منح مقدمة لعدد من الجهات الحكومية، ومنسوبي المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المؤثرين والمهتمين والمختصين في قطاعات الإعلام المختلفة.
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