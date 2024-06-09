الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية

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المملكة تؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حامليها أداء الحج
أكدت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج وفق الأنظمة والتعليمات في...
نائب أمير مكة يتفقد المشاعر للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج
تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم عددًا من المواقع في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف...
إخضاع منتجات شي إن للفحص والنتائج تؤكد خلوها من المواد الضارة
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بناءً على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من...
بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في الرياض
أعلن مشروع "الرياض الخضراء" بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 550 ألف متر مربع، وذلك في أحياء المونسية...
إتاحة استخدام البطاقات المصرفية للحجاج الوافدين المصدرة من بلدانهم
كشف البنك المركزي السعودي عن استعداداته للحجاج وذلك لخدمتهم على أكمل وجه في احتياجاتهم المصرفية والبنكية حيث بلغ أعداد فروع البنوك...
ضبط 18 شخصا لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح الحج
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (5) مقيمين و(13)...
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن...
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