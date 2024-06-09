الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية

المملكة تؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حامليها أداء الحج أكدت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج وفق الأنظمة والتعليمات في... الرياض : الرياض : دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ نائب أمير مكة يتفقد المشاعر للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم عددًا من المواقع في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ إخضاع منتجات شي إن للفحص والنتائج تؤكد خلوها من المواد الضارة أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بناءً على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في الرياض أعلن مشروع "الرياض الخضراء" بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 550 ألف متر مربع، وذلك في أحياء المونسية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ إتاحة استخدام البطاقات المصرفية للحجاج الوافدين المصدرة من بلدانهم كشف البنك المركزي السعودي عن استعداداته للحجاج وذلك لخدمتهم على أكمل وجه في احتياجاتهم المصرفية والبنكية حيث بلغ أعداد فروع البنوك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ ضبط 18 شخصا لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح الحج أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (5) مقيمين و(13)... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 03 ذو الحجة 1445 هـ 03 ذو الحجة 1445 هـ

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