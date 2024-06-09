نظارات افتراضية لضبط جودة خدمات النقل بالمشاعر

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فمن خلال النظارة الافتراضية وبنسختها المتطورة أصبح بإمكان مراقبي الهيئة في الميدان الاستعلام عن نظامية المركبة المستخدمة وكذلك السائق، والتحقق من امتثال المركبة، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت، وإرسالها لمركز البيانات والتحكم في وقت قياسي يستغرق 6 ثوان فقط، مما يسهم في تقليل زمن الفحص للمركبات بنسبة 600%، إضافة إلى المساهمة في زيادة معدل الامتثال لمركبات النقل، ورفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويأتي تدشين واستخدام النظارة الافتراضية في نسختها المتطورة في موسم الحج لهذا العام في إطار سعي الهيئة العامة للنقل في تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في خدمات وأنشطة النقل لضمان تقديم تجربة مميزة وفريدة لحجاج بيت الله الحرام لقضاء فريضتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة.
مزايا النظارات الافتراضية:
- الاستعلام عن نظامية المركبة المستخدمة والسائق.
- التحقق من امتثال المركبة، وتوثيق عملية الفحص.
- رصد المخالفات إن وجدت.
- إرسالها لمركز البيانات والتحكم في 6 ثوان فقط.
- تقليل زمن الفحص للمركبات بنسبة 600%.
- المساهمة في زيادة معدل الامتثال لمركبات النقل.
- رفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية على الخدمات.
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