شكرا لقرائتكم خبر توثيق أسماء طلاب القصيم المتفوقين في كتاب سنوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل إدارة التعليم بالمنطقة بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين، ورصد تحصيلهم العلمي المتميز في كتاب يصدر بشكل سنوي ويحدث دوريا، وحفظ المبادرات الوطنية لرجال الأعمال الداعمين للمتفوقين والمتفوقات بالمنطقة. ويأتي توجيه أمير المنطقة تأكيدا على توثيق وتشجيع المتفوقين والمتفوقات من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، ليكون حافزا لهم وداعما لمسيرتهم التعليمية، واعتزازا بما حققوه من تحصيل علمي متميز ليبقى هذا العمل للسنوات المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر توثيق أسماء طلاب القصيم المتفوقين في كتاب سنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.