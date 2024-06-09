شكرا لقرائتكم خبر رصد 400 مخالفة لمعايير ولوائح التعليم الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد المركز الوطني للتعليم الالكتروني 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الالكتروني، فيما تمت متابعة 1300 برنامج مرخص والتحقق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الالكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسن المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.

ونبه المركز الأفراد المستفيدين كافة بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني لدى المركز قبل التسجيل بها لضمان تلقي خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة بأعلى معايير الجودة، والتي يتيح المركز الاطلاع عليها من خلال موقعه الالكتروني.

وحث المركز على ضرورة استخراج الجهات المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الالكتروني للتراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة الكترونية تفاعلية تعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الالكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.