رصد 400 مخالفة لمعايير ولوائح التعليم الالكتروني

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ونبه المركز الأفراد المستفيدين كافة بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني لدى المركز قبل التسجيل بها لضمان تلقي خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة بأعلى معايير الجودة، والتي يتيح المركز الاطلاع عليها من خلال موقعه الالكتروني.
وحث المركز على ضرورة استخراج الجهات المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الالكتروني للتراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة الكترونية تفاعلية تعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الالكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
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