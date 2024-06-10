شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل روسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى مدينة نينجني نوفغورد في روسيا الاتحادية اليوم الإثنين، بدعوة من وزير خارجية روسيا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غداً الثلاثاء لمجموعة بريكس.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة. الساحة الدولية وسيناقش وزير الخارجية مع دول المجموعة القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يشهدها العالم.

كما سيعقد سموه عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.