"البشر" مديراً للتعليم بالأفلاج

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، بتكليف محمد بن عبدالله البشر مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الأفلاج.

وكان "البشر" يعمل مساعداً للشؤون التعليمية بتعليم الأفلاج لعدة سنوات، قبل صدور قرار تكليفه مديراً للتعليم.

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