شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “لا سحر ولا شعوذة كريم من الصيدلية خيال وحكاية تفتيح البشرة في 5 دقايق مش هتصدقي جمال بشرتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرتك هتبقى بياض ناصع كريم من الصيدلية سحري حيث ان اكثر مشاكل البشرة تكون عند التعرض للاسمرار، فيبحث العديد من النساء عن كريم للتخلص من هذه المشكلة التي يعتقد البعض أنه من الصعب التخلص منها، البشرة لها كريمات معينة لها والتي تكون عبارة عن كريمات طبيعية لا تضر البشرة او تسبب بها التهاب أو حساسية البشرة تحتاج الى كريمات خاصة تكون طبيعية ولا تسبب أي حساسية أو التهاب في البشرة ويوجد الكثير من كريمات التفتيح الطبيعية الموجودة في الصيدلية، وهذا ما نوضحه لكم فتابعونا.

بشرتك هتبقى بياض ناصع كريم من الصيدلية سحري من أفضل الكريمات الطبيعية في الصيدلية للتفتيح كريم بوبانا، وتميز بسعره المناسب للجميع ولا يوجد به مواد كيميائية مضرة للبشرة، مكوناته كلها طبيعية، وهو يحتوي على بروتين الحليب الذي يفتح البشرة ويجعلها ناصعة البياض، ويجدد خلايا البشرة، ويستخدم بالطرق التالية:

يجب تنظيف البشرة جيدًا بنوع غسول جيدًا لفتح المسام، والذي يساعد على إمتصاص الكريم بشكل جيد. يتم وضع الكريم على البشرة ويدلك جيدًا حتى يمتصه الجلد ويترك ليلًا على البشرة. كريم بوبانا يمكنكم استخدامه كواقي للشمس، حيث أنه يكون طبقة حماية على الجلد من أشعة الشمس الضارة. بشرتك هتبقى بياض ناصع كريم من الصيدلية سحريكيفية تحضير كريم الحليب الطبيعي لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ يعد كريم الحليب الطبيعي من الكريمات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، حيث يعمل على تنشيط خلايا البشرة والقضاء على التجاعيد، ويجعل البشرة صافية نقية ويقضي على البقع الداكنة في الجلد، كما أنه يعالج إلتهاب البشرة وحب الشباب، ويمكن تحضيرها بالطرق التالية:

يتم مزج ملعقتين من النشا مع ملعقتين من الحليب، ويوضع الخليط في إناء على النار لمدة دقيقتان. يتم إضافة ملعقتين من زيت جوز الهند على هذا الخليط، ويقلب الخليط جيدًا. يوضع على البشرة كل مساء لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر..