شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يودع الدفعة الأولى من حجاج دولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل



وقال السفير السديري، إن لهذه الاستضافة الأثر الطيب في نفوس الأشقاء، وأن شهداء الواجب والأسرى والجرحى الفلسطينيين يستحقون هذا الاهتمام الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير

وتابع: هذا جزء من دعم حكومة المملكة المتواصل والسخي لخدمة الإسلام والمسلمين عامة والشعب الفلسطيني الشقيق على وجه الخصوص. اهتمام القيادة وأضاف السديري: يحظى الأشقاء الفلسطينيون باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه".

وأوضح أن هذه اللفتة تجاه حجاج فلسطين الذين يجري استضافتهم كل عام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، يؤكد عمق العلاقات التي يكنها خادم الحرمين الشريفين لإخوانه من الشعب الفلسطيني.

وقال: لا شك أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين التي تخدم المسلمين في أنحاء العالم، وتؤكد الرسالة السامية التي تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وتركت بفضل الله تعالى أثرًا بالغًا في نفوس المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

راحة الحجاجوأكد السفير السديري حرص حكومة المملكة العربية

وثمن الحجاج الفلسطينيون الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب والقضية الفلسطينية. الدمام - شريف احمد - ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وأسرهم والبالغ عددهم 1000 حاج وحاجة.وقال السفير السديري، إن لهذه الاستضافة الأثر الطيب في نفوس الأشقاء، وأن شهداء الواجب والأسرى والجرحى الفلسطينيين يستحقون هذا الاهتمام الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله-.وتابع: هذا جزء من دعم حكومة المملكة المتواصل والسخي لخدمة الإسلام والمسلمين عامة والشعب الفلسطيني الشقيق على وجه الخصوص.وأضاف السديري: يحظى الأشقاء الفلسطينيون باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه".وأوضح أن هذه اللفتة تجاه حجاج فلسطين الذين يجري استضافتهم كل عام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، يؤكد عمق العلاقات التي يكنها خادم الحرمين الشريفين لإخوانه من الشعب الفلسطيني.وقال: لا شك أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين التي تخدم المسلمين في أنحاء العالم، وتؤكد الرسالة السامية التي تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وتركت بفضل الله تعالى أثرًا بالغًا في نفوس المسلمين في مختلف أنحاء العالم.راحة الحجاجوأكد السفير السديري حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين فيما يخدم الحجاج، ويحقق راحتهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم ووصولهم إلى بلدهم سالمين مطمئنين.وثمن الحجاج الفلسطينيون الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب والقضية الفلسطينية.