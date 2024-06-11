6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة

اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك، وفق آلية تضمن رفع جودة خدماتها المقدمة للسكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة، ويسمح من خلالها البيع عبر السيارات المتنقلة. كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية، وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع، وعدم السماح بالبيع العشوائي، والعمل على معالجتها بما يضمن تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة البيع.

وبيّنت أن المواقع التي سيسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال هايبر بندة - بلدية أم السلم مخطط البديل بجوار قاعة النهدي - شارع أبو عمر الأوزاعي بجوار المسلخ الرئيسي - بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي بجوار صيدلية النهدي - بلدية طيبة شمال ممشى طيبة - بلدية ذهبان بجوار جسر ذهبان غربا.

وأتاحت أمانة جدة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، وذلك لمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتخفيف الضغط على المسالخ النظامية، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، التي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.