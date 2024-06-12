شكرا لقرائتكم خبر عن "المستشفى الافتراضي" يُنقذ حاجًا أردنيًا من سكتة دماغية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي مختص في تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، تابع لمستشفى صحة الافتراضي في الرياض، بالتعاون مع مستشفى المدينة العام، من إنقاذ حياة حاج أردني يبلغ من العمر 72 عامًا، بعد تعرضه لأعراض سكتة دماغية.

ووفقًا للصحة، فقد قدم الحاج الأردني إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، وكان يُعاني ضعفًا في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الإجراءات اللازمة، بتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى صحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد. دواء مذيب للجلطة وجرى تشخيص الحالة سكتة دماغية من قبل استشاري مختص في تطبيب السكتات الدماغية في مستشفى صحة الافتراضي، وملاحظة وجود علامات جلطة في الشريان الأيمن للدماغ.

وأوضحت الصحة أن الفريق الطبي قدم العلاج اللازم للمريض، بما في ذلك إعطاء دواء مذيب للجلطة، كما وجه بإجراء قسطرة دماغية بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية.

وأجريت عملية سحب الخثرة وتوسيع الشريان بنجاح، ما أسفر عن تحسن ملحوظ في حالة المريض الصحية. أحدث التقنيات الطبية تأتي هذه الخطوات ضمن جهود "وزارة الصحة" للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية، بما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ويُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.