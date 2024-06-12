شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة.. 100 عام في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل



ولقد اختص الله عزّ وجلّ المسجد الحرام بميزات عدة، ورفع مكانته، وأعلى شرفه، وطهره وجعله مهوى الأفئدة، وملتقى القلوب الطاهرة، تلتئم فيه وحدة المسلمين في صف واحد، يعبدون ربًا واحدًا لا يشركون به شيئًا، ويرفعون له أكفّ الضراعة وهو - سبحانه - يباهي بهم ملائكته؛ لأنهم أتوه شعثًا غبرًا يرجون رحمته ويخافون عذابه. عناية بالمسجد الحرام ولهذه المكانة تنوّعت عناية المسلمين بالمسجد الحرام على مر التاريخ، لتعدد مكوناته، وحاجتها الماسة إلى التوسعة والعناية والاهتمام والتطوير المستمر، وكانت العناية بتوسعته نابعة من تزايد أعداد المسلمين الراغبين في أداء الحج والعمرة، واستمرت التوسعات على مدار التاريخ الإسلامي حتى وقتنا الحاضر.



وشهد المسجد الحرام منذ تكوّن المجتمع المكي قبل الإسلام وصولاً إلى العام 1343هـ، أي قبل ضم مكة المكرمة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله- توسعات مختلفة من قبل ولاة أمور المسلمين.

وبحسب ما أورده مدير مركز تاريخ مكة المكرمة - سابقًا - الدكتور فواز الدهاس في كتابه (الحج عبر العصور)، فإنّ المساحة الإجمالية للمسجد الحرام في عصر ما قبل الإسلام والعصر النبوي وصولاً لعصر الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قدرت بـنحو (1490م2).

وتعاقبت توسعات بيت الله الحرام بعد ذلك وصولًا إلى آخر توسعتين تمتا - قبل عهد الدولة

ويلج المسجد الحرام مرحلة جديدة في حقبة الدولة السعودية، بدأت بدخول الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مكة المكرمة في عام 1343ه/ 1924م؛ - بحسب ما جاء في كتاب (ماضي الحجاز وحاضره).



ويبدأ الملك عبد العزيز تأسيس عهد جديد من العناية والاهتمام ببيت الله الحرام، يأتي ترجمة لما قاله في خطبته المشهورة التي أوردها كتاب (شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز): "...إني أبشركم. بحول الله وقوته، أن بلد الله الحرام في إقبال وخير وأمن وراحة، وإنني إن شاء الله تعالى سأبذل جهدي فيما يؤمن البلاد المقدسة، ويجلب الراحة والاطمئنان لها".

وبهذه الكلمات الخالدة دُشنت حقبة جديدة من العناية والاهتمام بالمسجد الحرام عنوانها "المملكة قيادة وشعبًا خدام لبيت الله المعظم"، وبحسب ما جاء في كتاب (المسجد الحرام التاريخ والعمارة) للدكتور فواز الدهاس والدكتور محمد الشهري؛ فإن أعداد الحجاج تزايدت بعد دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة، حيث قدرت بـ (90662) حاجًا في سنة 1345هـ، ثم ارتفعت بعد وفاته رحمه الله - في سنة 1373هـ - إلى (232971) حاجًا في سنة 1374هـ.

التوسعات السعودية وبدأت أولى التوسعات السعودية في العام 1375هـ، وتضمنت ثلاثة طوابق، وهي الأقبية، والطابق الأرضي، والطابق الأول، مع بناء المسعى بطابقيه وتوسعة المطاف، وأصبح بئر زمزم في القبو.

وفي عام 1398هـ وُسع المطاف بشكله الحالي، كما فُرشت أرضيته برخام مقاوم للحرارة جُلب من اليونان مما زاد من راحة المصلين والطائفين، وشملت توسعة المطاف نقل المنبر والمكبرية وتوسيع قبو زمزم، وجعل مدخله قريبًا من حافة المسجد القديم في جهة المسعى، وركبت صنابير لشرب الماء وجُعل للبئر حاجز زجاجي.



وبُلط في مستهل العام 1406هـ سطح التوسعة السعودية الأولى بالرخام البارد المقاوم للحرارة، وفي العام 1409هـ وضع حجر الأساس للبدء في التوسعة السعودية الثانية، كما أُحدثت في عام 1411هـ ساحات كبيرة محيطة بالمسجد الحرام، وهُيئت للصلاة، ولا سيما في أوقات الزحام، حيث بُلطت برخام بارد ومقاوم للحرارة وأُنيرت وفُرشت، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الساحات (88,000م2).

وشهد عام 1415هـ توسعة منطقة الصفا في الطابق الأول تسهيلًا للساعين، وذلك بتضييق دائرة فتحة الصفا الواقعة تحت قبة الصفا، وفي عام 1418هـ أُنشئ جسر الراقوبة الذي يربط سطح المسجد الحرام بمنطقة الراقوبة من جهة المروة، لتسهيل الدخول والخروج إلى سطح المسجد الحرام.

وفي مطلع العام 1432هـ دُشنت أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام، حيث رُفعت الطاقة الاستيعابية للحرم إلى مليون و850 ألف مصل.

وبدأت مراحل العمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية بصحن الطواف إلى 3 أضعاف طاقته السابقة ليتمكن 150 ألف شخص من الطواف كل ساعة، إضافة إلى أنظمة الصوت والإضاءة والتكييف ومنظومة طواف المشاة.



واستكمالًا لنهج ملوك هذه البلاد المباركة؛ دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في العام 1436هـ، خمسة مشاريع رئيسة هي: مشروع مبنى التوسعة الرئيس، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول.

ولا غرو أن تتزايد أعداد حجاج بيت الحرام عامًا بعد عام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تسهم في أداء نسكهم بأمن وأمان وسكينة واطمئنان، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ تحت مسمى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، حتى العام الماضي 1444هـ، أكثر من (100 مليون حاج). المملكة تسخّر سبل الوصول لبيت الله برًا وبحرًا وجوًا تتناثر تلال مكة المكرمة وجبالها مشكلة تضاريس مختلفة؛ مما حدا بقاطنيها اتخاذ السفوح مناطق عمرانية لمساكنهم، ومكة المكرمة - بحسب ما يذكره المصمم الرئيس لمشاريع الحرمين الشريفين والأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن جنيدب - عبارة عن سلسلة جبلية تسمى في بعض كتب الأخبار بجبال فاران، ويبلغ ارتفاع سطح الأرض فيها ‏ما بين 250 إلى 350 مترًا فوق سطح البحر، وتنحدر بصفة عامة ‏من الشرق إلى الغرب، بما في ذلك المشاعر المقدسة.

يقول الدكتور ابن جنيدب: "أدت شدة التضرّس وتعقد السطح بمدينة مكة المكرمة إلى جعل اتخاذ ‏الدروب وشق الطرق عبرها أمرًا صعبًا ‏احتاج إلى كثير من الجهد والوقت والأموال واستجلاب متخصصين وآلات متخصصة لشق الجبال الصلدة، بل إن كثيرًا من الطرق ‏تم إصلاح مناسيبها وتعديل اتجاهاتها وتوسعة بعض شوارعها عبر عدة ‏مشاريع ضخمة عملت على تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر ‏المقدسة".



ومما لا شك فيه أن خدمة بيت الله الحرام والعناية به وخدمة قاصديه منهج راسخ لدى ولاة أمر هذه البلاد، ولذلك سخّروا السبل كافة لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتحقيقًا لذلك وفرت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وسائل نقل متعددة جوًا وبرًا وبحرًا، فتوسعت في إنشاء المطارات والموانئ، ووفرت القطارات، وعبّدت الطرق، وأولت كلًا منها اهتمامًا كبيرًا لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحقيق هدف رحلة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن.

ورغم مساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف التي تربطها بـ (8) دول؛ إلا أن "منظومة النقل" وفرت (10) طرقًا رئيسة بتصاميم حديثة تتيح لحجاج كل من (دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، سلطنة عُمان)؛ الوصول إلى مكة والمكرمة.

وتم كذلك تجهيز عدد من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة، مثل (طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم، و(طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة - جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.



واستكملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الطرق الدائرية ومحاورها؛ لتسهيل الحركة المرورية، شملت هذه المشاريع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الطريق الدائري الأول، واستكمال الطريق الدائري الثاني، واستكمال الجزء الشمالي من الطريق الدائري الثالث بطول 7.2 كيلومترات، حيث تسهم هذه الطرق في تسهيل حركة المرور لضيوف الرحمن والسكان، وتيسير الحركة المرورية للمركبات؛ مما يقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة بنسبة تصل إلى 70% ، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.

وتستقبل مطارات المملكة ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي تُعَد البوابة الرئيسة لدخول الحجاج، ضيوف بيت الله الحرام، كما يتم رصد أداء جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الحاج من خلال بناء مؤشرات قياس أداء الخدمات؛ سعيًا لتقديم تجارب مميزة تسهم في رفع معايير الرضا، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من مطارات وناقلات ومثيلاتها.

وكانت أول طائرة خاصة بنقل الحجاج قد وصلت إلى مدينة جدة قادمة من مصر في العام 1354ه/ 1936م، حسب ما ذكرته صحيفة أم القرى في عددها ذي الرقم (587).

تحسين تجربة الحاج ومن الخدمات اللوجستية التي تقدمها "منظومة النقل" لحجاج بيت الله الحرام، توفير عربات متطورة لنقل أمتعة الركاب من ميناء جدة الإسلامي، وحافلات حديثة لنقل الحجاج، إلى جانب مبادرة "غادر بلا أمتعة"، وغيرها من الخدمات التي تُسهِم في راحة ضيوف الرحمن.

ولتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة؛ وُفرت أفضل الخدمات وسُخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية، حيث تسهم قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في تعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، كما وُظفت التقنيات الحديثة لتسهيل نقل الحجاج، من خلال 19 تقنية جديدة للنقل الحديث لخدمة ضيوف الرحمن.

ولفحص الطرق ومتابعة حركة سير المركبات؛ تُستخدم طائرات الدرون، حيث تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، إضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق، وتقييم الطرق بشكل أسرع وأشمل، وإتمام إجراءات عمليات الفحص، واختصار الجهد والوقت، مع ضمان الدقة، وتتميز هذه التقنية في رصد التعديات على الطرق وتسريع معالجتها، ورفع مستوى السلامة عبر استخدام المسح الحراري، ورفع مستوى النظافة والصيانة على الطرق.



ويتم تنفيذ تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة عبر طلاء الأسطح الإسفلتية للطرق والمسالك؛ بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة، وتسهم هذه التقنية الحديثة في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يساعد الطلاء الأبيض على خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

وضمن تحسين الخدمات والمرافق في المشاعر المقدسة؛ نفذت "الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة" مشاريع تطويرية كمشروع كدانة الوادي" في مشعر منى، وأنشأت مركزًا ومنصة تسليم لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لمقدمي خدمات الحج وأتمتة تسليم المواقع لشركات الحج إلكترونيًا.

كما أنشأت مركز المراقبة والتشغيل "مالك"، خاصًا باستقبال بلاغات الدعم الفني وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر.

وفي إطار تطوير المواقع التاريخية والإثرائية، تم افتتاح حي حراء الثقافي، وتهيئة موقع خاصرة عين زبيدة، وتطوير موقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، إضافة إلى تحسين المواقيت ومساجد الحل، وتطبيق الهوية المعمارية في مشاريع كبرى مثل مشروع مسار ورؤى الحرم، وتحسين المشهد البصري في المنطقة المركزية.

المملكة.. عهد جديد في خدمة الحجيج منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - هذه البلاد على كلمة واحدة وراية واحدة، أولى الحرمين الشريفين عنايته الفائقة، واهتمامه الكبير، وجعلهما من أولويات الدولة، وأهم ركائز الأعمال الحكومية، وسار أبناؤه البررة من بعده على منواله، فكان لهم في إعمار الحرمين الشريفين اليد الطولى، والعناية المثلى، وصولًا إلى وقتنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وتمكنت المملكة من تغيير مقولة: "الذاهب للحج مفقود والعائد مولود" الشائعة قبل الحكم السعودي إلى "حاج يُستقبل ويُودع بالورود في ظلال أمن وأمان يسود، وحكومة تبذل وتسخّر الجهود، وقيادة رشيدة ملتزمة بالوعود والعهود، بخدمة ضيوف الرحمن بلا حدود".

ولتعزيز دور المملكة قيادةً وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن، فقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في العام 1440هـ؛ ليسهم في نقلة نوعية جديدة في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن من جميع بقاع العالم، عبر تحليل دقيق لجميع نقاط رحلة الضيف منذ أن تبزغ فكرة زيارته للبقاع المقدسة، حتى عودته إلى بلاده بأطيب ذكرى.



وغني عن القول إن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لن تتوقف عند التسهيلات المتعلقة بأداء المناسك، بل يفخر البرنامج بإثراء تجربة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم بالمملكة بدءًا من مبادرة طريق مكة مرورًا بمبادرة التأمين الصحي، وحج بلا حقيبة ومشروع حافلات مكة، وخدمة النقل الترددي في المدينة المنور، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، وصولًا إلى إثراء التجربة الثقافية الإسلامية واكتشاف المملكة والاستمتاع بها.

ويسعى البرنامج للارتقاء بتجربة الملايين من ضيوف الرحمن عبر تيسير وتسهيل أداء مناسكهم، حيث يسهم البرنامج في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030؛ لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة من خلال تطوير الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية لتحقيق هدف البرنامج برفع جاهزية المملكة لاستضافة 15 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2025، و30 مليون معتمر في العام 2030.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا وترجمة لما قاله صاحب السمو الملكي الأمير الدمام - شريف احمد - منذ انبلاج نور الإسلام وإضاءاته مشارق الأرض ومغاربها، كان المسلمون ولا يزالون تشرئب أعناقهم لزيارة بيت الله الحرام، يتقاطرون من شتى بقاع الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وحالاتهم المعيشية، باذلين الغالي والنفيس في سبيل الوصول إليه، فكان بيت الله العتيق منتهى غاياتهم وأغلى أحلامهم، وأسمى أهدافهم.ولقد اختص الله عزّ وجلّ المسجد الحرام بميزات عدة، ورفع مكانته، وأعلى شرفه، وطهره وجعله مهوى الأفئدة، وملتقى القلوب الطاهرة، تلتئم فيه وحدة المسلمين في صف واحد، يعبدون ربًا واحدًا لا يشركون به شيئًا، ويرفعون له أكفّ الضراعة وهو - سبحانه - يباهي بهم ملائكته؛ لأنهم أتوه شعثًا غبرًا يرجون رحمته ويخافون عذابه.ولهذه المكانة تنوّعت عناية المسلمين بالمسجد الحرام على مر التاريخ، لتعدد مكوناته، وحاجتها الماسة إلى التوسعة والعناية والاهتمام والتطوير المستمر، وكانت العناية بتوسعته نابعة من تزايد أعداد المسلمين الراغبين في أداء الحج والعمرة، واستمرت التوسعات على مدار التاريخ الإسلامي حتى وقتنا الحاضر.وشهد المسجد الحرام منذ تكوّن المجتمع المكي قبل الإسلام وصولاً إلى العام 1343هـ، أي قبل ضم مكة المكرمة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله- توسعات مختلفة من قبل ولاة أمور المسلمين.وبحسب ما أورده مدير مركز تاريخ مكة المكرمة - سابقًا - الدكتور فواز الدهاس في كتابه (الحج عبر العصور)، فإنّ المساحة الإجمالية للمسجد الحرام في عصر ما قبل الإسلام والعصر النبوي وصولاً لعصر الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قدرت بـنحو (1490م2).وتعاقبت توسعات بيت الله الحرام بعد ذلك وصولًا إلى آخر توسعتين تمتا - قبل عهد الدولة السعودية - في عهد الخليفة العباسي المعتضد بنحو 1250م2، وتوسعة أخرى في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله بنحو 850م2، ليكون إجمالي مساحة المسجد الحرام 27850م2.ويلج المسجد الحرام مرحلة جديدة في حقبة الدولة السعودية، بدأت بدخول الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مكة المكرمة في عام 1343ه/ 1924م؛ - بحسب ما جاء في كتاب (ماضي الحجاز وحاضره).ويبدأ الملك عبد العزيز تأسيس عهد جديد من العناية والاهتمام ببيت الله الحرام، يأتي ترجمة لما قاله في خطبته المشهورة التي أوردها كتاب (شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز): "...إني أبشركم. بحول الله وقوته، أن بلد الله الحرام في إقبال وخير وأمن وراحة، وإنني إن شاء الله تعالى سأبذل جهدي فيما يؤمن البلاد المقدسة، ويجلب الراحة والاطمئنان لها".وبهذه الكلمات الخالدة دُشنت حقبة جديدة من العناية والاهتمام بالمسجد الحرام عنوانها "المملكة قيادة وشعبًا خدام لبيت الله المعظم"، وبحسب ما جاء في كتاب (المسجد الحرام التاريخ والعمارة) للدكتور فواز الدهاس والدكتور محمد الشهري؛ فإن أعداد الحجاج تزايدت بعد دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة، حيث قدرت بـ (90662) حاجًا في سنة 1345هـ، ثم ارتفعت بعد وفاته رحمه الله - في سنة 1373هـ - إلى (232971) حاجًا في سنة 1374هـ.وبدأت أولى التوسعات السعودية في العام 1375هـ، وتضمنت ثلاثة طوابق، وهي الأقبية، والطابق الأرضي، والطابق الأول، مع بناء المسعى بطابقيه وتوسعة المطاف، وأصبح بئر زمزم في القبو.وفي عام 1398هـ وُسع المطاف بشكله الحالي، كما فُرشت أرضيته برخام مقاوم للحرارة جُلب من اليونان مما زاد من راحة المصلين والطائفين، وشملت توسعة المطاف نقل المنبر والمكبرية وتوسيع قبو زمزم، وجعل مدخله قريبًا من حافة المسجد القديم في جهة المسعى، وركبت صنابير لشرب الماء وجُعل للبئر حاجز زجاجي.وبُلط في مستهل العام 1406هـ سطح التوسعة السعودية الأولى بالرخام البارد المقاوم للحرارة، وفي العام 1409هـ وضع حجر الأساس للبدء في التوسعة السعودية الثانية، كما أُحدثت في عام 1411هـ ساحات كبيرة محيطة بالمسجد الحرام، وهُيئت للصلاة، ولا سيما في أوقات الزحام، حيث بُلطت برخام بارد ومقاوم للحرارة وأُنيرت وفُرشت، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الساحات (88,000م2).وشهد عام 1415هـ توسعة منطقة الصفا في الطابق الأول تسهيلًا للساعين، وذلك بتضييق دائرة فتحة الصفا الواقعة تحت قبة الصفا، وفي عام 1418هـ أُنشئ جسر الراقوبة الذي يربط سطح المسجد الحرام بمنطقة الراقوبة من جهة المروة، لتسهيل الدخول والخروج إلى سطح المسجد الحرام.وفي مطلع العام 1432هـ دُشنت أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام، حيث رُفعت الطاقة الاستيعابية للحرم إلى مليون و850 ألف مصل.وبدأت مراحل العمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية بصحن الطواف إلى 3 أضعاف طاقته السابقة ليتمكن 150 ألف شخص من الطواف كل ساعة، إضافة إلى أنظمة الصوت والإضاءة والتكييف ومنظومة طواف المشاة.واستكمالًا لنهج ملوك هذه البلاد المباركة؛ دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في العام 1436هـ، خمسة مشاريع رئيسة هي: مشروع مبنى التوسعة الرئيس، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول.ولا غرو أن تتزايد أعداد حجاج بيت الحرام عامًا بعد عام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تسهم في أداء نسكهم بأمن وأمان وسكينة واطمئنان، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ تحت مسمى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، حتى العام الماضي 1444هـ، أكثر من (100 مليون حاج).برًا وبحرًا وجوًا تتناثر تلال مكة المكرمة وجبالها مشكلة تضاريس مختلفة؛ مما حدا بقاطنيها اتخاذ السفوح مناطق عمرانية لمساكنهم، ومكة المكرمة - بحسب ما يذكره المصمم الرئيس لمشاريع الحرمين الشريفين والأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن جنيدب - عبارة عن سلسلة جبلية تسمى في بعض كتب الأخبار بجبال فاران، ويبلغ ارتفاع سطح الأرض فيها ‏ما بين 250 إلى 350 مترًا فوق سطح البحر، وتنحدر بصفة عامة ‏من الشرق إلى الغرب، بما في ذلك المشاعر المقدسة.يقول الدكتور ابن جنيدب: "أدت شدة التضرّس وتعقد السطح بمدينة مكة المكرمة إلى جعل اتخاذ ‏الدروب وشق الطرق عبرها أمرًا صعبًا ‏احتاج إلى كثير من الجهد والوقت والأموال واستجلاب متخصصين وآلات متخصصة لشق الجبال الصلدة، بل إن كثيرًا من الطرق ‏تم إصلاح مناسيبها وتعديل اتجاهاتها وتوسعة بعض شوارعها عبر عدة ‏مشاريع ضخمة عملت على تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر ‏المقدسة".ومما لا شك فيه أن خدمة بيت الله الحرام والعناية به وخدمة قاصديه منهج راسخ لدى ولاة أمر هذه البلاد، ولذلك سخّروا السبل كافة لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتحقيقًا لذلك وفرت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وسائل نقل متعددة جوًا وبرًا وبحرًا، فتوسعت في إنشاء المطارات والموانئ، ووفرت القطارات، وعبّدت الطرق، وأولت كلًا منها اهتمامًا كبيرًا لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحقيق هدف رحلة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن.ورغم مساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف التي تربطها بـ (8) دول؛ إلا أن "منظومة النقل" وفرت (10) طرقًا رئيسة بتصاميم حديثة تتيح لحجاج كل من (دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، سلطنة عُمان)؛ الوصول إلى مكة والمكرمة.وتم كذلك تجهيز عدد من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة، مثل (طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم، و(طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة - جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.واستكملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الطرق الدائرية ومحاورها؛ لتسهيل الحركة المرورية، شملت هذه المشاريع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الطريق الدائري الأول، واستكمال الطريق الدائري الثاني، واستكمال الجزء الشمالي من الطريق الدائري الثالث بطول 7.2 كيلومترات، حيث تسهم هذه الطرق في تسهيل حركة المرور لضيوف الرحمن والسكان، وتيسير الحركة المرورية للمركبات؛ مما يقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة بنسبة تصل إلى 70% ، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.وتستقبل مطارات المملكة ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي تُعَد البوابة الرئيسة لدخول الحجاج، ضيوف بيت الله الحرام، كما يتم رصد أداء جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الحاج من خلال بناء مؤشرات قياس أداء الخدمات؛ سعيًا لتقديم تجارب مميزة تسهم في رفع معايير الرضا، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من مطارات وناقلات ومثيلاتها.وكانت أول طائرة خاصة بنقل الحجاج قد وصلت إلى مدينة جدة قادمة من مصر في العام 1354ه/ 1936م، حسب ما ذكرته صحيفة أم القرى في عددها ذي الرقم (587).ومن الخدمات اللوجستية التي تقدمها "منظومة النقل" لحجاج بيت الله الحرام، توفير عربات متطورة لنقل أمتعة الركاب من ميناء جدة الإسلامي، وحافلات حديثة لنقل الحجاج، إلى جانب مبادرة "غادر بلا أمتعة"، وغيرها من الخدمات التي تُسهِم في راحة ضيوف الرحمن.ولتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة؛ وُفرت أفضل الخدمات وسُخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية، حيث تسهم قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في تعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، كما وُظفت التقنيات الحديثة لتسهيل نقل الحجاج، من خلال 19 تقنية جديدة للنقل الحديث لخدمة ضيوف الرحمن.ولفحص الطرق ومتابعة حركة سير المركبات؛ تُستخدم طائرات الدرون، حيث تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، إضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق، وتقييم الطرق بشكل أسرع وأشمل، وإتمام إجراءات عمليات الفحص، واختصار الجهد والوقت، مع ضمان الدقة، وتتميز هذه التقنية في رصد التعديات على الطرق وتسريع معالجتها، ورفع مستوى السلامة عبر استخدام المسح الحراري، ورفع مستوى النظافة والصيانة على الطرق.ويتم تنفيذ تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة عبر طلاء الأسطح الإسفلتية للطرق والمسالك؛ بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة، وتسهم هذه التقنية الحديثة في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يساعد الطلاء الأبيض على خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.وضمن تحسين الخدمات والمرافق في المشاعر المقدسة؛ نفذت "الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة" مشاريع تطويرية كمشروع كدانة الوادي" في مشعر منى، وأنشأت مركزًا ومنصة تسليم لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لمقدمي خدمات الحج وأتمتة تسليم المواقع لشركات الحج إلكترونيًا.كما أنشأت مركز المراقبة والتشغيل "مالك"، خاصًا باستقبال بلاغات الدعم الفني وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر.وفي إطار تطوير المواقع التاريخية والإثرائية، تم افتتاح حي حراء الثقافي، وتهيئة موقع خاصرة عين زبيدة، وتطوير موقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، إضافة إلى تحسين المواقيت ومساجد الحل، وتطبيق الهوية المعمارية في مشاريع كبرى مثل مشروع مسار ورؤى الحرم، وتحسين المشهد البصري في المنطقة المركزية.منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - هذه البلاد على كلمة واحدة وراية واحدة، أولى الحرمين الشريفين عنايته الفائقة، واهتمامه الكبير، وجعلهما من أولويات الدولة، وأهم ركائز الأعمال الحكومية، وسار أبناؤه البررة من بعده على منواله، فكان لهم في إعمار الحرمين الشريفين اليد الطولى، والعناية المثلى، وصولًا إلى وقتنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وتمكنت المملكة من تغيير مقولة: "الذاهب للحج مفقود والعائد مولود" الشائعة قبل الحكم السعودي إلى "حاج يُستقبل ويُودع بالورود في ظلال أمن وأمان يسود، وحكومة تبذل وتسخّر الجهود، وقيادة رشيدة ملتزمة بالوعود والعهود، بخدمة ضيوف الرحمن بلا حدود".ولتعزيز دور المملكة قيادةً وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن، فقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في العام 1440هـ؛ ليسهم في نقلة نوعية جديدة في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن من جميع بقاع العالم، عبر تحليل دقيق لجميع نقاط رحلة الضيف منذ أن تبزغ فكرة زيارته للبقاع المقدسة، حتى عودته إلى بلاده بأطيب ذكرى.وغني عن القول إن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لن تتوقف عند التسهيلات المتعلقة بأداء المناسك، بل يفخر البرنامج بإثراء تجربة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم بالمملكة بدءًا من مبادرة طريق مكة مرورًا بمبادرة التأمين الصحي، وحج بلا حقيبة ومشروع حافلات مكة، وخدمة النقل الترددي في المدينة المنور، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، وصولًا إلى إثراء التجربة الثقافية الإسلامية واكتشاف المملكة والاستمتاع بها.ويسعى البرنامج للارتقاء بتجربة الملايين من ضيوف الرحمن عبر تيسير وتسهيل أداء مناسكهم، حيث يسهم البرنامج في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030؛ لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة من خلال تطوير الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية لتحقيق هدف البرنامج برفع جاهزية المملكة لاستضافة 15 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2025، و30 مليون معتمر في العام 2030.وتأتي هذه الجهود تأكيدًا وترجمة لما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-: "المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".