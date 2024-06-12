شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بالجوف تهيئ 173 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

صيانة وتشغيل

الدمام - شريف احمد - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف تجهيز 173 جامعاً ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.يأتي ذلك حرصاً على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.وتوزعت هذه المصليات والجوامع بواقع 59 في مدينة سكاكا، و21 في محافظة دومة الجندل، و 18 في محافظة صوير، و 31 في محافظة طبرجل، و 44 في محافظة القريات.كما هيأت الجوامع ومصليات العيد بالخدمات كافة من صيانة ونظافة وتشغيل.