31 قافلة إسعافية تنقل الحجاج المنومين لجبل الرحمة

استقبل مستشفي جبل الرحمة بعرفات قوافل الصحة للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة القادمين من المدينة المنورة، وعددها 31 قافلة صحية إسعافيه تحمل 18 حاجًا من 12 دولة مختلفة وجنسيات عدة، ومحمل على متن تلك القافلة 137 كادرًا صحيًا من الأطباء والتمريض و97 مسعفًا من ضمنها مركبتين إسعافيه للعناية المركزة و4 وحدات إسعافيه مساندة الى جانب 6 مركبات إسعافية متمركزة في طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وكبينة محملة بالأكسجين وورشة إسعافيه متنقلة لإمداد القوافل بأدوات طبية.

وتضم القافلة التي انطلقت فجرًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المنورة، الدكتور سامي الرحيلي، ومسؤولي تجمع المدينة المنورة الصحي أسطولًا متكاملًا، بينما تعمل وزارة الصحة كل عام على نقل الحجاج المُنوَّمِين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بعد أن تُقدَّم لهم كافةُ الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.

جاهزية صحية

أعلنت وزارة الصحة عن مشاركتها في موسم الحج لهذا العام بتوفير 32 ألف كادر طبي وأكثر من 5 آلالف طبيب وطبيبة بالمشاعر المقدسة، فضلا عن جاهزية 189 مستشفى و6400 سريرًا و379 إسعافًا، وخدمات رقمية عبر منصة صحتي.

واستفاد نحو 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي من على الأبراج المحيطة بالحرم، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، وذلك ضمن استعدادات المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير مختلف الإمكانات لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحتهم.

زيارات تفتيشية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 571 منشأة غير مرخصة تمارس تصنيع وتخزين الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأحالت المنشآت المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضحت «الهيئة» أنها نفذت 3676 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها، وذلك خلال جولات المسح الرقابية المكثفة التي تجريها ضمن دورها خلال موسم الحج المتمثل في ضمان سلامة الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية.

600 ألف طن

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج، وأوضح محافظ الهيئة المهندس، أحمد الفارس، أن مخزونات القمح بفروع الهيئة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ أكثر من 600 ألف طن، فيما تبلغ مخزونات الدقيق بفروع شركات المطاحن أكثر من 700 ألف كيس؛ خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة.

آفات وأمراض

فحص فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة مكة المكرمة ما يُقارب 400 ألف رأس من الماشية قبل دخولها العاصمة المقدسة خلال الفترة من 23-05-2024م إلى 09-06- 2024، سعياً للحد من مخاطر الصحة الحيوانية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية خلال موسم حج هذا العام، وتشارك الإدارة العامة للمجاهدين، في تأمين المنافذ البرية المؤدية إلى مكة المكرمة والطوق الأمني بمشعر عرفات مع قوات أمن الحج، وذلك ضمن المهام الأمنية خلال الموسم.