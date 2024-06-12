السبيع يخفض أسعار الأغنام بالأحساء

وأرجع مربون وتجار ماشية سبب التراجع إلى أن أهالي الأحساء يفضلون نحر الإبل، والأبقار، إذ إن من عاداتهم الاشتراك في بقرة كـ«7 أضاح»، وكذلك «الناقة» تجزي عن 7 أضاح، وكل سهم يسمى «سبيع».
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالجمعية وليد البوسيف، أن الجمعية حددت أسعار الأضاحي بعد العديد من الاجتماعات الدورية لفريق العمل، تم خلالها دراسة أسعار الأغنام وأنواعها في السوق، وأن الأسعار تتناسب بشكل كبير مع قدرة المضحين على شراء الأضحية، نظرًا لتفاوت الأسعار التي تشهدها أسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام، وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع، ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على إحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية.
أسعار الأضاحي 1444
نعيمي: 1800 ريال
سواكني: 1580 ريال
رفيدي: 1000 ريال
بربري: 880 ريالا
فصائل الأغنام 1445
نعيمي: 1780 ريالا
سواكني: 1480 ريالا
رفيدي: 1000 ريال
بربري: 800 ريال
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