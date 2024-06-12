السبيع يخفض أسعار الأغنام بالأحساء

سجلت حزمة أسعار أضاحي الأغنام بجمعية البر في الأحساء انخفاضًا بنسبة 10% لفصيلة «بربري»، وفي فصيلة أغنام «سواكني»، بلغت نسبة الانخفاض 6.4%، وفي فصيلة «نعيمي» بلغت نسبة الانخفاض 1.2% عن الموسم الماضي، فيما بقيت أسعار أغنام فصيلة «رفيدي» ثابتة دون تغير.

وأرجع مربون وتجار ماشية سبب التراجع إلى أن أهالي الأحساء يفضلون نحر الإبل، والأبقار، إذ إن من عاداتهم الاشتراك في بقرة كـ«7 أضاح»، وكذلك «الناقة» تجزي عن 7 أضاح، وكل سهم يسمى «سبيع».

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالجمعية وليد البوسيف، أن الجمعية حددت أسعار الأضاحي بعد العديد من الاجتماعات الدورية لفريق العمل، تم خلالها دراسة أسعار الأغنام وأنواعها في السوق، وأن الأسعار تتناسب بشكل كبير مع قدرة المضحين على شراء الأضحية، نظرًا لتفاوت الأسعار التي تشهدها أسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام، وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع، ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على إحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية.

أسعار الأضاحي 1444

نعيمي: 1800 ريال

سواكني: 1580 ريال

رفيدي: 1000 ريال

بربري: 880 ريالا

فصائل الأغنام 1445

نعيمي: 1780 ريالا

سواكني: 1480 ريالا

رفيدي: 1000 ريال

بربري: 800 ريال