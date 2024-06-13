شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

