شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد جاهزية المستشفيات والخدمات بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم الخميس، جولاته التفقدية الشاملة على خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، وزار عددًا من المنشآت الطبية للتأكد من اكتمال استعداداتها وتجهيزاتها لخدمة الحجاج، وذلك حرصًا على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.
وتؤكد هذه الجولات الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل الوجوه، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.
متابعة الخدمات الصحيةوتفقد معاليه مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى النور التخصصي، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والخدمات الطبية للحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما زار مسار الرعاية العاجلة أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث، ومسار الصيدليات للقطاع الخاص، ومستشفى منى الجسر، ومنى الشارع الجديد، وعدداً من المراكز الصحية، حيث اطلع على سير العمل في خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة.
تأكيد على تقديم أفضل رعاية للحجاجوشدد معالي وزير الصحة، على ضرورة بذل أقصى الجهود، وتقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، مؤكدًا استعدادية الطواقم الطبية لخدمة الحجاج بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية وضيافتها الفائقة لضيوف الرحمن. وحثّ معاليه الطواقم الطبية والعاملين في هذه المنشآت الطبية بتلمّس احتياجات الحجاج المرضى وتلبية متطلباتهم، مشددًا على أهمية جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتؤكد هذه الجولات الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل الوجوه، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.