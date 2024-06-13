رئيس جامعة أم القرى يكرّم "عبدالجواد" لجهوده بكلية العلوم الصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب الدكتور أسعد بن عبد الرحمن عبد الجواد، أستاذ الصحة العامة المشارك بكلية العلوم الصحية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في مسيرة التطوير والنهوض بالجامعة وذلك ضمن تكريم قيادات الجامعة خلال حفل جائزة التميز والذي أقيم أخيرًا بالجامعة.

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