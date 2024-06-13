شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. أسواق الماشية تشهد إقبالاً لشراء الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

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موسم الأضاحي

الدمام - شريف احمد - تشهد أسواق الماشية بمنطقة الجوف إقبالًا من المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي، حيث يستقبل السوق المركزي شرق مدينة سكاكا العملاء منذ ساعات الصباح الأولى، وتستمر حركة الشراء إلى وقت الغروب.ويتصدر "النعيمي" طلب العملاء خلال موسم الأضاحي التي تبدأ أسعارها من 1650 ريالًا وتصل في الحد الأعلى للأكبر وزناً إلى 2500 ريال.وبرزت خلال هذا الموسم نماذج تجارية تقدم خدماتها في موسم الأضاحي التي قوبلت بارتياح كبير لدى الأهالي منها خدمات الحجز والذبح والتوصيل في المسلخ التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتطبيقات إلكترونية ذكية تسمح باختيار الأضحية واستلامها بعد الذبح والتقطيع والتغليف مع ميزة الدفع الإلكتروني.ويروي عدد من رواد سوق الماشية في منطقة الجوف أن وفرة المعروض أسهمت في تنويع الأسعار نسبةً إلى حجم الأضحية حيث يشهد السوق حركةً متصاعدة خلال أيام قبيل عيد الأضحى المبارك.