شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. 1500 جولة للتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لصلاة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة أكثر من 1500 جولة رقابية على المساجد والجوامع في المنطقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين بالشكل الأمثل خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.وشملت الجولات التحقق من أعمال الصيانة العامة، وسلامة المرافق، ومبردات المياه، وجميع الخدمات التي تضمن توفير بيئة نظيفة ومريحة للمصلين، بمشاركة مراقبين ومراقبات من فرع الوزارة.يأتي ذلك لضمان جاهزية الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين والمصليات في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.